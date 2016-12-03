رئيس الوزراء: جرائم بشعة ترتكبها المليشيا وعلى المنظمات الدولية تسليط الضوء عليها

طالب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر المنظمات الدولية والحقوقية الدولية للقيام بدورها في فضح وإدانة الأعمال الاجرامية البشعة التي تمارسها المليشيا الحوثية التي تنتهك كل حقوق الإنسان والقوانين المتعارف عليها دوليا، كما نطالبها بالضغط على تلك الميليشيات للإفراج عن بقية المختطفين والمخفيين قسريا.

جاء ذلك خلال برقية عزاء ومواساة بعثاها إلى كافة قبائل حرف سفيان بمحافظة عمران وإلى أسرة ومحبي القيادي في حزب المؤتمر محسن بن هادي معقل ، الذي سلمت ميليشيات الحوثي جثته الخميس بعد تغييبه طيلة سبع سنوات مضت.

وأدان رئيس الوزراء ما حصل للفقيد المناضل محسن معقل، مستنكرا وحشية العمل الإجرامي المقيت بحق الفقيد الذي يوحي بمدى همجية المليشيات الانقلابية التي تجردت من كل المبادئ والقيم الإنسانية.

وكان قد قالت مصادر مقربة من أسرة الشيخ محسن معقل أمين عام المجلس المحلي لمديرية حرف سفيان بعمران، قالت إن مليشيا الحوثي سلمت الشيخ جثة هامدة أمس الخميس.

واختطفت مليشيا الحوثي الشيخ معقل في عام 2010 على خلفية مناهضته للمشروع الحوثي.

وأخفت مليشيا الحوثي الشيخ معقل منذ ذلكم التاريخ ولم يعرف عن مكان احتجازه.

وبحسب مركز المستقبل الإعلامي بعمران فإن جثة الشيخ معقل عليها آثار تعذيب.

وقد لاقت هذه العملية استياء واسع وغضب مجتمعي في منطقة الشيخ والمناطق المجاورة.

ويعد الشيخ محسن معقل أحد كبار مشائخ سفيان وأحد الشخصيات القبلية والاجتماعية البارزة.