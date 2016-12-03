تعز: الجيش يصد هجوما شنته المليشيات شمال مدينة تعز

تمكن رجال الجيش الوطني باللواء 22 القطاع الخامس الزنوج شمال مدينة تعز من صد هجوما مصحوبا بغطاء ناري كثيف لعناصر مليشيات الحوثي والمخلوع صالح واجبروهم على التراجع والفرار.





وبحسب شبكة تعز الإخبارية T.N.N فقد قتل 5 وإصيب 11 من عناصر المليشيات حصيلة اليوم جراء المواجهات مع رجال الجيش الوطني كما أصيب 7 من رجال الجيش و3 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل.









وتعرضت الأحياء السكنية بالمدينة لقصف عشوائي من قبل المليشيات المتمركزة في محيط المدينة فيما تواصل المليشيات قصفها لمواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في شرق وشمال شرق وشمال وغرب المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



















