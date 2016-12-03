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نائب الرئيس يناقش المتطلبات الملحة لتحرير محافظتي ذمار والبيضاء

السبت 03 ديسمبر 2016 06:47 م الصحوة نت - متابعة خاصة
نائب الرئيس يناقش المتطلبات الملحة لتحرير محافظتي ذمار والبيضاء

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق / علي محسن صالح اليوم السبت آلية تحرير محافظتي البيضاء وذمار من قبضة المليشيات الانقلابية.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم محافظي البيضاء نايف القيسي ووكيل محافظة ذمار فضل الحربي... وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

وفي اللقاء  استمع إلى المستجدات في المحافظتين والمتطلبات الملحة لاستعادة الدولة ومؤسساتها وترسيخ سلطة النظام والقانون، موجهاً إياهما بتولي مسؤوليتهما ومضاعفة الجهود والعمل على توحيد الصفوف والمكونات المختلفة للمحافظتين للإسهام في استكمال استعادة الدولة وتحرير بقية المناطق.

 

هذا وكان قد وصل نائب رئيس الجمهورية الى مأرب للاطلاع عن المستجدات الميدانية في مختلف الجبهات.

 

 

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