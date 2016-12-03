لجنة العقوبات بمجلس الأمن تجري تحقيقات حول تورط فارس مناع بتهريب أسلحة للانقلابيين





قالت صحيفة الحياة اللندنية, ان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تجري "تحقيقات أولية" حول تورُّط تاجر السلاح اليمني فارس منّاع، في عمليات تهريب أسلحة لصالح الحوثيين وحول صلة لحزب الله بعمليات التهريب.





ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر دبلوماسية, أن لجنة العقوبات تحقّق في "عمليات تهريب أسلحة إلى اليمن من جنوب البحر الأحمر، مستخدمة قوارب صيد، إضافة إلى التهريب عن طريق عُمان"، وأن اللجنة ستقدّم تقريراً بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الشهر المقبل.





وأضافت أن "فارس منّاع هو حليف قديم للرئيس المخلوع صالح، وشريك له في عمليات تهريب أسلحة إلى القرن الأفريقي، وأن هذه الشراكة مستمرة حالياً في تهريب الأسلحة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصله باليمن .