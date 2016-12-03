رصد 71 جريمة ضد المدنيين في إب خلال نوفمبر بينها 4 حالات تعذيب حتى الموت





أصدرت منظمة "رصد للحقوق والحريات" اليوم السبت تقريراً حول انتهاكات الانقلابيين في محافظة إب خلال شهر نوفمبر المنصرم والتي بلغت 71 جريمة وانتهاك.





وقالت المنظمة إن حالات القتل بحق المدنيين بلغت 11 حالة بينهم أطفال وحالات القتل تحت التعذيب بلغت عدد 4 حالات.

وأكد المنظمة في تقرير حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه أن 7 حالات قتل بينها إمراءة بسبب الانفلات الأمني وانتشار المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي والمخلوع.

وأشارت المنظمة الى وجود حالة انتحار داخل السجن المركزي بسبب سوء المعاملة وتردي الخدمات الصحية.





المنظمة رصدت 7 حالة إصابة و34 حالة اختطاف ونهب سيارتين لأحد المواطنين و5 حالات اعتداء على مؤسسات الدولة.





وشهدت المحافظة خلال شهر نوفمبر استيلاء متعمد من قبل المسلحين الحوثيين على إيرادات الضرائب والواجبات وإيرادات المكاتب الايراديه الحكومية.





وكشف التقرير عن إجبار جماعة الحوثي المسلحة التجار في المحافظة بالقوة على دفع رسوم وإتاوات وحجز 81 شاحنة محملة بمساعدات كانت متجهة إلى تعز.

صحياً.. ذكر التقرير عن وفاة 6 مواطنين بمرض الكوليرا وإصابة 60 آخرين خلال شهر نوفمبر الماضي.





وأكدت المنظمة على وجود 500 مصاب بالفشل الكلوي في المحافظة يواجهون خطر الموت بعد إغلاق مركز الغسيل الكلوي.





ورصدت المنظمة ايضاً وجود أكثر من 70 مختطف في سجن الأمن السياسي بالمحافظة يعانون أنواع العذاب النفسي والجسدي بعضهم اختطف من أكثر من عام .





وفي ختام تقريرها طالبت المنظمة جماعة الحوثي والمخلوع بسرعة الإفراج عن المختطفين وإغلاق سجن الأمن السياسي.





ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى ادانة هذه الجرائم التي ترتقي الى جرائم حرب وابادة بحق المدنيين.

وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع مؤخراً من عماليتها وانتشارها المسلح في محافظة إب سيما مع الخسائر التي تلقتها في تعز.

المصدر | الصحوة نت