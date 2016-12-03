رئيس الإصلاح يهنئ رئيس دولة الامارات باليوم الوطني الـ45 وبيوم الشهيد

بعث الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح برقية تهنئة إلى سمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب الاماراتي الشقيق بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ45 لدولة الامارات العربية المتحدة تخليدا لذكرى قيام الاتحاد، وبيوم الشهيد الذي تحتفل فيها دولة الامارات بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين سقطوا في اليمن دفاعا عن الشرعية.





وعبر رئيس الاصلاح عن الاعجاب بمستوى النمو والتطور والبناء الذي تشهده الامارات العربية المتحدة في كافة الميادين والذي لم يتوقف منذ قيام الاتحاد المبارك وحتى هذه اللحظة، متمنيا لدولة الامارات الشقيقة مزيدا من الرقي والتقدم وتحقيق الازدهار والنهضة الشاملة لشعب الامارات الشقيق.





وأشاد بالسياسات الحكيمة لسمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان وقيادات دولة الامارات الشقيقة التي جسدت حرصها الدائم على أن تكون في طليعة المدافعين عن اليمن ضد الخطر الذي يتهدده، وقال: “لن ينسى الشعب اليمني التضحيات الجسيمة التي قدمتها دولة الامارات ولا تزال من خلال عاصفة الحزم التي امتزج فيها الدم اليمني بالدم الإماراتي وسقى نبتة الكرامة والحرية وستبقى هذه البطولات علامة محفورة في وجدان كل يمني”.

















نص التهنئة..





سمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله تعالى

بعد التحية:

وبلدكم الشقيق يحتفل باليوم الوطني الـ45 لدولة الإمارات العربية المتحدة تخليدا لذكرى قيام الاتحاد يسرنا في التجمع اليمني للاصلاح أن نشارككم احتفالاتكم وأفراحكم برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموكم الكريم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا ونبتهل إلى الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لمواصلة مهامكم الجليلة في قيادة بلدكم وخدمة شعبكم وأمتكم.





كما يسرنا في الاصلاح أن نهنئ سمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، ونهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتهنئة موصولة للشعب الاماراتي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية التي تحل هذا العام ودولة الامارات تشهد نهضة شاملة على كافة المستويات وتتربع قمة المجد والعز في ظل قيادتها الحكيمة.





ولا يفوتنا تهنئة سموكم ومشاركتكم الاحتفال بيوم الشهيد وهي المناسبة التي تحتفلون فيها بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائكم الذين سقطوا في اليمن دفاعا عن الشرعية، متمنين للشهداء الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان.





وفي هذا الصدد يعبر الاصلاح عن إعجابه بمستوى النمو والتطور والبناء الذي تشهده الامارات العربية المتحدة في كافة الميادين والذي لم يتوقف منذ قيام الاتحاد المبارك وحتى هذه اللحظة، متمنيا لبلدكم الشقيق مزيدا من الرقي والتقدم وتحقيق الازدهار والنهضة الشاملة لشعب الامارات الشقيق.





ويسرنا في التجمع اليمني للاصلاح بهذه المناسبة السعيدة الإشادة بالسياسات الحكيمة لسمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان وقيادات دولة الامارات الشقيقة التي جسدت حرصها الدائم على أن تكون في طليعة المدافعين عن اليمن ضد الخطر الذي يتهدده، ولن ينسى الشعب اليمني التضحيات الجسيمة التي قدمتها دولة الامارات ولا تزال من خلال عاصفة الحزم التي امتزج فيها الدم اليمني بالدم الإماراتي وسقى نبتة الكرامة والحرية وستبقى هذه البطولات علامة محفورة في وجدان كل يمني.





ويعرب التجمع اليمني للاصلاح عن أمانيه الصادقة بأن يحفظ الله دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم عليها عصور المجد والعز والرخاء.





محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح

السبت 4 ربيع أول 1438هـ الموافق 3 ديسمبر 2016م