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مصدر عسكري يؤكد بأن الصواريخ البالستية للحوثيين ايرانية ويكشف عن مصير الروسية

السبت 03 ديسمبر 2016 11:51 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مصدر عسكري يؤكد بأن الصواريخ البالستية للحوثيين ايرانية ويكشف عن مصير الروسية صورة تعبيرية


قال مصدر عسكري في القوات الجوية  أن جميع الصواريخ التي يتم إطلاقها من قبل الميليشيات باتجاه مأرب والحدود السعودية من نوع «بركان» و«زلزال» و«توشكا» كلها مقدمة من إيران للانقلابيين.

 

وأضاف المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع الصواريخ التي كانت تمتلكها القوات الجوية وألوية الصواريخ اليمنية من «سكود» و«سام» وغيرها من الصواريخ روسية الصنع التي استولت عليها الميليشيات من مخازن الجيش، تم تدميرها بالكامل من قبل مقاتلات التحالف.

 

المصدر أوضح  أن ما يتم إطلاقه من صواريخ باليستية بأسماء «قاهر» و«زلزل» و«بركان»، وقريباً سيكون هناك «الحسين» و«الصمود»، كلها صواريخ إيرانية تم تهريبها عبر البحر ضمن مساعدات إنسانية في شكل قطع منفصلة يتم تجميعها وتركيبها في ورش خاصة يعمل فيها خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن وجود ثلاثة من خبراء الصواريخ العراقيين.

 

وكان قد كشف تقرير دولي عن ستمرار ايران بتهريب السلاح الى الحوثيين والمخلوع عبر الصومال.

 

يأتي هذا فيما تقوم قيادات حوثية بزيارات سرية الى عدد من الدول منها العراق والصين مؤخراً وذلك في سبيل البحث عن تمويل حربها العبثية على الشعب اليمني.

 

 

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