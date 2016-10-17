تشكيل لجنة عسكرية لاستكمال التحقيق بحادثة صالة العزاء

أقر اجتماع للرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه تشكيل لجنة مكونة من رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير دائرة القضاء العسكري للانضمام إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث لاستكمال التحقيقات في حادثة قصف صالة العزاء بصنعاء مؤخرا.

وكان الفريق المشترك للتحالف أعلن اعتراف الأخير بالقصف نتيجة ما قال إنها معلومات مغلوطة من جهة برئاسة الأركان اليمنية التي أعلنت لاحقا التزامها بما جاء بالتقرير وقيامها بتحقيق داخلي للوصول للحقيقة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، ستكون مهمة اللجنة استكمال التحقيق وبناء على نتائجها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم عن حادثة الصالة الكبرى بصنعاء.

وأكد الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن وهيئة مستشاري الرئيس على التعاون الوثيق بين اليمن وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية، مجددا التزام الحكومة اليمنية بالتعامل الإيجابي مع ما جاء في بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث فيما يتصل بأحداث الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء وما خلصت اليه التحقيقات الاولية في هذا الإطار .