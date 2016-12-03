محافظ الحديدة يؤكد نهب الحوثيين للمساعدات ويدعو المنظمات الدولية لحمايتها





دعا محافظ الحديدة عبد الله أبوالغيث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمراقبة المواد الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان، وحمايتها من السرقة ومن هجمات الانقلابيين.

وشدد على ضرورة أن يتحرك العالم ضد المليشيات لإنقاذ الأهالي الأبرياء قبل أن يموت جميع سكان المحافظة بسبب سيطرة الإرهابيين الطامعين في اليمن وأبناء شعبه.

جاء ذلك في تصريح نقلته صحيفة الرياض اليوم السبت.





وكان قد اعلن في وقت سابق المحافظ الحديدة محافظة منكوبة نظراً لانتشار المجاعة في بعض مديرياتها.





واكد أبوالغيث أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سبق أن اعتبر المحافظة منطقة منكوبة بعد حصار الحوثي والمخلوع صالح لها، وأشار أبوالغيث إلى انتشار المجاعة في الحديدة وانعدام الأمن الغذائي فيها وتعرض السكان للأمراض الخطيرة.





وقال المحافظ: لم تتوقف المملكة ولا مركز الملك سلمان عن دعم أبناء الشعب اليمني في الأعمال الإغاثية والإنسانية وعلاج المصابين منهم" وأشار إلى أن توقيع المركز لاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لمكافحة سوء التغذية في الحديدة يؤكد على الدعم السعودي الكبير للشعب اليمني.

وأضاف.. أن مليشيات المخلوع والحوثي يحصدون المليارات من الدولارات من الميناء وكذلك من التجار بالقوة، ويفرضون حصاراً خانقاً على الأهالي حتى أصبح سكان المحافظة الغنية بثرواتها يعانون من الفقر والمجاعة والتشريد.





واستمرت مليشيا الحوثي والمخلوع باحتاجز مساعدات في ميناء الحديدة ورفضت اطلاقها.



