الصين تجدد اعترافها بالحكومة الشرعية وتعتبر الخطوات الأحادية لا تخدم السلام

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها اعترافها بالحكومة الشرعية في اليمن، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية يتخذها أي طرف وتؤدي إلى زيادة تعقيد الأمور في إشارة إلى حكومة الانقلابيين التي شكلت مؤخرا في صنعاء.





ووصف البيان هذه الخطوة بأنها لا تخدم الجهود السياسية والدبلوماسية لإحلال السلام، ودعا كل الأطراف إلى استئناف الحوار والتفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.





وجاء البيان بعد الكشفت عن زيارة غير معلنة لوفد من جماعة الحوثي إلى الصين، الامر الذي أثار لغطا واسعا في الاوساط السياسية عن موقف الصين من تطورات الاحداث في اليمن.





وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "الصين واليمن تربطهما علاقات صداقة تقليدية وقديمة. وأن الصين تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، لكنها في الوقت نفسه منفتحة على كل الأطراف اليمنية بهدف تعزيز الحوار بينها، وأن الحكومة الصينية ستستمر ببذل الجهود البناءة والإيجابية والدفع باتجاه إيجاد حل سريع للأزمة اليمنية".



