مشروع بيان مصري بمجلس الأمن يدين الانقلابيين

كشف صحيفة «الشرق الأوسط» عن بيان أممي تحضره مصر في مجلس الأمن، لإدانة إقدام المليشيات الانقلابية على اتخاذ خطوة أحادية الجانب متمثلة في تشكيل «حكومة».





وقال السفير عبد الله المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك «نتوقع أن يصدر البيان اليوم (أمس) وإن لم يصدر اليوم فسيصدر غدا (اليوم السبت)»، وأضاف في رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن الموقف الروسي من البيان: «هناك اعتراضات على البيان، وما زلنا في مشاورات مع الأطراف»، لافتا إلى أن «الاعتراضات تتمثل في بعض العبارات، وبعض الفقرات طلبوا التعديل فيها، وهو شيء طبيعي في الأمم المتحدة».





من جانبه قال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة الامريكية الدكتور أحمد بن مبارك: إن «الروس لم يكن لديهم اعتراض على ذلك باعتبارها خطوة أحادية من الحوثيين وصالح، وما زال المشروع في إطار التداول الداخلي ونناقشه مع أعضاء مجلس الأمن».



