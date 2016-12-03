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شاهد 10 صور من تعز تشارك دولة الإمارات احتفالها بالعيد الوطني

السبت 03 ديسمبر 2016 12:42 ص الصحوة نت | خاص
شاهد 10 صور من تعز تشارك دولة الإمارات احتفالها بالعيد الوطني


هنئ خطيب جمعة " المقاومة ارادة وتحرير " في تعز دولة وشعب الإمارات بالعيد الوطني ، متطرقاً لدورها البارز في التصدي للمشروع الإنقلابي في اليمن ومساندتها للحكومة الشرعية والجيش الوطني.

 


و أشار الى واحدية المعركة العربية في التصدي للمشروع الفارسي والدفاع عن سلامة الكيان العربي الواحد ، مؤكداً أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات يشكل نواة لقوة عربية منيعة تتكسر أمامها أحلام فارس وأطماع الغرب.

 

 

 

هذا ورفع المحتشدون عقب صلاة الجمعة صور أمراء الإمارات ولافتات تبارك للشعب الإماراتي عيده الوطني وتشيد بمسيرته الفريدة في التطور والبناء المؤسسي والدور البارز في الدفاع عن الكيان العربي الواحد.


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