قصف هستيري على الأحياء السكنية في تعز طال مستشفى الروضة





شنت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية في تعز مساء اليوم الجمعة.





وأفادت مصادر محلية أن المليشيات كثفت من قصفها العشوائي على حي الموشكي والروضة وعدد من الأحياء المجاورة.





وأكدت المصادر بان مستشفى الروضة تعرض لقصف من قبل المليشيات وهو يعج بالجرحى والمرضى.





وسقطت قذيفتان كاتيوشا على سطح المستشفى.





ولم نحصل حتى الآن على احصائية لعدد الجرحى من المدنيين نتيجة للقصف العشوائي.





في غضون ذلك شنت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفا عشوائيا على قرى صبر والصلو بقذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وعدد من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز مما أسفر عن إصابة 9 مدنيين.

المصدر| الصحوة نت