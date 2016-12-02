تعز تُحيي جمعة "المقاومة ارادة وتحرير" وتبارك للإمارات بعيدها الوطني

شهدت ساحة الحرية بتعز اليوم حشوداً كبيرة في جمعة "المقاومة ارادة وتحرير".
وأكد خطيب الجمعة على ضرورة تمكن الجيش الوطني ومؤسسات الدولة الشرعية من إستعادة مهامها ومسؤولياتها تجاه المدينة والمواطنين ، كما أشاد بصمود أبطال الجيش والمقاومة وبارك إنتصاراتهم الأخيرة.
و هنئ خطيب الجمعة دولة وشعب الإمارات بالعيد الوطني ، متطرقاً لدورها البارز في التصدي للمشروع الإنقلابي في اليمن ومساندتها للحكومة الشرعية والجيش الوطني.
و أشار الى واحدية المعركة العربية في التصدي للمشروع الفارسي والدفاع عن سلامة الكيان العربي الواحد ، مؤكداً أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات يشكل نواة لقوة عربية منيعة تتكسر أمامها أحلام فارس وأطماع الغرب.
هذا ورفع المحتشدون عقب صلاة الجمعة صور أمراء الإمارات ولافتات تبارك للشعب الإماراتي عيده الوطني وتشيد بمسيرته الفريدة في التطور والبناء المؤسسي والدور البارز في الدفاع عن الكيان العربي الواحد.