نائب الرئيس ينعي الفقيد الأشول ويؤكد أن عمران خسرت أحد مخلصيها

بعث نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت برقية عزاء ومواساة إلى محمد علي الأشول وإخوانه ويحيى صالح الأشول وإخوانه وكافة بيت الأشول في وفاة فقيد الوطن ورجل الأعمال والخير الشيخ علي صالح الأشول الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض وحياة حافلة بالعطاء.

وأشار نائب الرئيس إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإخلاصه في كل الأعمال التي تولى مسؤوليتها، وما تركه من بصمات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.

وقال الفرق الركن علي محسن "لقد خسرت محافظة عمران بشكل خاص واليمن بشكلٍ عام علماً بارزاً من أعلامها وأحد حكمائها ورجالها الصادقين وقائداً في البر والإحسان والسخاء والعمل الاجتماعي والتنموي، في وقت اليمن هي بأمس الحاجة لرجال مثله يساهمون في تنمية البلاد والتخفيف من معاناة المحتاجين، وأملنا أن يحذو أبناءه ومن هم في مجاله حذوه وأن يقتفوا أثره الطيب".