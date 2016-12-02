الحوثيون يعدمون مواطنا بعمران ويخرجون أسرته من منزله ويحتجزون جثته

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على إعدام مواطن يوم أمس الخميس بإلقاء قنبلة يدوية عليه وهو يستقل سيارة بمحافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء، وسارعت قناتها لتبرير جريمتها بالزعم أنه انتحاري.

وقال مصدر خاص لـ" الصحوة نت" إن المواطن فؤاد عافية كان يستقل سيارة في طريقه إلى سوق القات ظهر أمس عندما ألقى عليه مسلحون حوثيون قنبلة يدوية أدت إلى مقتله في الحال.

وأضاف أنه وبعد وقوع الانفجار الذي وُصف بالكبير سارعت قناة المسيرة التابعة للمليشيات لتغطية الجريمة بنشر خبر عاجل تزعم فيه أن القتيل كان " داعشيا" وهي التهمة التي تطلقها على كل معارضيها وقام بتفجير نفسه في السوق.

وجاءت المرحلة الثالثة بعد الإعدام الميداني والتبرير الإعلامي بقيام أطقم حوثية بمداهمة منزل الضحية وإخراج أهله وأبناءه من داخله ونهب ما استطاعت وما وقع بيدها بما في ذلك اللوح الشمسي.

وأكد المصدر أن مليشيات الحوثي تحتجز الجثة حتى الآن ولم يجرؤ أحد من أهله للذهاب للبحث عن جثته أو عن السؤال عن سبب قتله خوفاً من الاعتقال والقتل





الصحوة نت | خاص