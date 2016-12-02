المليشيا تُفرج عن شيخ بارز في عمران جثة هامدة بعد 7 أعوام من الاختطاف





قالت مصادر مقربة من أسرة الشيخ محسن معقل أمين عام المجلس المحلي لمديرية حرف سفيان بعمران، قالت إن مليشيا الحوثي سلمت الشيخ جثة هامدة أمس الخميس.





واختطفت مليشيا الحوثي الشيخ معقل في عام 2010 على خلفية مناهضته للمشروع الحوثي.





وأخفت مليشيا الحوثي الشيخ معقل منذ ذلكم التاريخ ولم يعرف عن مكان احتجازه.





وبحسب مركز المستقبل الإعلامي بعمران فإن جثة الشيخ معقل عليها آثار تعذيب.





وقد لاقت هذه العملية استياء واسع وغضب مجتمعي في منطقة الشيخ والمناطق المجاورة.





ويعد الشيخ محسن معقل أحد كبار مشائخ سفيان وأحد الشخصيات القبلية والاجتماعية البارزة.





هذا وسبق ان طالب أهالي الشهيد المليشيا منذ أعوام بالإفرج عن الشيخ أو تسليم جثته إن كان قد ارتقى شهيداً، الا ان المليشيا ضلت تراوغ قبل ان تفرج عليه امس جثة هامدة.



