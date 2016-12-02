استشهاد مدنيين وإصابة 4 بقصف لمليشيات الحوثي وصالح بتعز

استشهد مدنيان وأصيب أربعة آخرون اليوم الجمعة في قصف لمليشيات الحوثي وصالح استهدف حي سكني غرب مدينة تعز، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر إن قصفا يُعتقد أنها قذيفة أطلقتها المليشيات على حي بير باشا غرب المدينة أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة أربعة آخرين.

من جانب آخر، قُتل سبعة من مقاتلي المليشيات في قصف مدفعي للجيش الوطني باللواء 17 مشاة على مواقعهم بمنطقة الصعيرة الدبح شمال تبة الخلوة غرب المدينة. وحققت قوات الجيش والمقاومة تقدما ملحوظاً في قرن الشامي وقرن غراب بمديرية الوازعية غرب تعز عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية .

بدوره، أكد قائد اللواء 17 مشاة إن أبطال الجيش الوطني على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن تعز وتحرير اليمن بأكمله من الميليشيات الانقلابية.

وأضاف العميد الركن عبد الرحمن الشمساني في تصريح صحفي إن كافة جبهة تعز مشتعلة في وجه ميليشيات الحوثي والمخلوع، ومعنويات الجيش في أعلى مستوياتها الى ان يتم دحر الانقلابيين من محافظة تعز وباقي المحافظات التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات واستعادة الشرعية.