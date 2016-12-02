الجوف: قوات الجيش تسيطر على موقع استراتيجي شمال مديرية المتون





قال الناطق الرسمي للمقاومة بالجوف عبدالله الأشرف "أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت جبل مطل على معسكر حام الأعلى الإستراتيجي شمال مديرية المتون".

وأضاف الأشراف في صفحته على فيسبوك" أن معارك عنيفة دارت في جبهة حام شمال قوات الجيش الوطني وميلشيات الحوثي بعد صد هجوم للميلشيات نفذته صباح اليوم الجمعة ".

وأفاد "أن قوات الجيش الوطني شنت هجوم معاكس بعد صدها هجوم ميلشيات الحوثي تم دحرهم وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى ".

وقالت مصادر ميدانية "أن تعزيزات كبيره وصلت لقوات الجيش الوطني في جبهة حام عصر اليوم الجمعة بالإضافة إلى تغطية جوية من قبل طيران التحالف العربي".

وذكرت المصادر" أن قوات الجيش والمقاومة يتقدمون باتجاه تجاه معسكر حام الإستراتيجي التي تسيطر عليه ميلشيات الحوثي وصالح".

يذكر أن معارك مستمرة تدور في جبهات مختلفة بمحافظة الجوف حيث تحاول قوات الجيش الوطني والمقاومة تطهير بقية المحافظة من ميليشيات الحوثي وتحرير المحافظة بشكل كامل.

*الصحوة نت| متابعة خاصة