الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الموت القادم من ايران





دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي لإدانة أستمرار ايران بارسال شحنات الاسلحة للانقلابيين.





وطالبة الخارجية في بيان صادر اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة ومطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها وكف الأذى عن الشعب اليمني.





وقالت الوزارة في بيانها، انها أطلعت على ما ورد بالتقرير الصادر عن مؤسسة "كار" لأبحاث التسلح في النزاعات والذي توصل إلى أن إيران حولت البحر العربي إلى "خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين" عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال".





واضاف البيان إن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به حكومة الجمهورية اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الامر الذي يسهم في إطالة أمد الحرب ويفاقم معاناة الشعب اليمني ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.





واشار البيان الى إن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة "كار" يقدم أدلة إضافية عن تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.

وكان قد اكد محققون دوليون في تقرير نشر الثلاثاء وجود خط بحري سري لتهريب الاسلحة من ايران الى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر ارسالها اولا الى الصومال.

ويستند تقرير منظمة "ابحاث تسلح النزاعات" الى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ,مارس 2016 وضبطت خلالها اسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الاوروبي بشكل اساسي انها حللت صورا فوتوغرافية للاسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الاسترالية "اتش ام ايه اس دارون" والفرقاطة الفرنسية "اف اس بروفانس".





*الصحوة نت | متابعة خاصة