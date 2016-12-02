المليشيات تلجأ الى تجنيد طلاب المدارس وقيادي حوثي يستقطب في ذمار "ألفي" طالب





قالت مصادر حقوقية في محافظة ذمار إن مليشيا الحوثي والمخلوع جندت في صفوفها أكثر من 2000 طالب من مدارس المحافظة خلال الأشهر الماضية.





وحسب المصادر فإن القيادي الحوثي "أحمد الوشلي" يقوم باستقطاب طلاب المدارس من مختلف مديريات ذمار.





ولجئت المليشيا الانقلابية الى طلاب المدارس بعد أن فقدت الآلاف من مقاتليها خلال الأشهر الماضية في مختلف جبهات قتالها.





وتقوم المليشيا الانقلابية باستقطاب الطلاب والأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

وقتل المئات من أطفال في صفوف المليشيا فيما تم أسر العديد منهم.





وأفرجت السلطات الأمنية في محافظة مأرب عن عدد من الأطفال تم أسرهم وهم يقاتلون في صفوف المليشيا الانقلابية.

*الصحوة نت| متابعة خاصة