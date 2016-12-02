نائب الرئيس: دور التحالف العربي في اليمن سيُسجله التاريخ في أنصع صفحاته





أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح بجهود دول التحالف وعلى رأسهم الضباط المساندين لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وما يقدمونه من تضحيات ودعم عسكري ولوجستي أسهم في تعزيز الخبرات ورفد قوات الشرعية بكفاءات الأشقاء.





جاء ذلك خلال زيارة اجراه لمقر قيادة قوات التحالف العربي في مأرب.

وأكد الفريق محسن بأن أدوار دول التحالف العربي ودعمها لليمن واليمنيين في شتى المجالات ومنها المجال العسكري سيظل محط تقدير واحترام اليمنيين وسيسجله التاريخ في أنصع صفحاته.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح عن آلية العمل والتنسيق مع قيادة قوات التحالف بمأرب، معبراً عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإجهاض مشروع الانقلاب.

هذا عبر قائد قوات التحالف بمأرب وضباط التحالف عن ترحيبهم بزيارة نائب رئيس الجمهورية واطلاعه عن كثب على أوضاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مؤكدين بأنهم يعملون بروح الفريق الواحد مع قيادة الجيش والمقاومة بما يحقق الانتصار الكامل لليمن واليمنيين.

وكان قد وصل نائب رئيس الجمهورية الى مأرب في إطار الاشراف على الجاهزية القتالية لقوات الجيش والمقاومة لدحر ما تبقى من المليشيا الانقلابية في آخر معاقلها في الجوف ومأرب ومن ثم الزحف نحو العاصمة صنعاء لتطهير من المليشيا الانقلابية.