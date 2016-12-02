تفكيك معمل خاص بتجهيز السيارات المفخخة في عدن





قالت مصادر أمنية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجمعة إن إدارة أمن عدن تمكنت من تفكيك معملاً خاصاً بتجهيز السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة.





وحسب المصادر فإنه عثر على المعمل في إحدى المنازل القريبة من حي إنماء وسط المدينة.

المصادر اشارت الى ان الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات استخباراتية قبل أن تداهم المكان.





وقال بيان صادر عن إدارة أمن عدن إن وحدة هندسية متخصصة قامت بتفكيك العبوات التي كانت معدّة للتفجير والتي جرى ربطها بإحكام بعدد من الألغام المضادة للدبابات محشوّة بمادة " السيفور" شديدة الانفجار.





هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على 3 متهمين.





ونشطت العناصر الإرهابية مؤخراً في عدد من المناطق المحررة سيما عدن وذلك بهدف اقلاق السكينة العامة في المحافظات المحررة.





*الصحوة نت | متابعة خاصة