إب: 9 حالات قتل تحت التعذيب وانفلات امني غير مسبوق

اقتحم مسلحون يتبعون أحد المشائخ المحسوبين على الحوثي منزل شيخ محسوب على صالح بمدينة إب وسط اليمن.





وتشهد المحافظة خلافات حادة بين طرفي المليشيا الإنقلابية بشكل لافت تطورت خلال الأسابيع الأخيرة ووصلت حد الإقتتال والإشتباكات المسلحة وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.





وأكدت مصادر محلية بأن مسلحين يتبعون الشيخ "أشرف الصلاحي" المحسوب على مليشيات الحوثي اقتحموا منزل الشيخ محمد عبدالواحد آل قاسم المحسوب على حزب صالح وخطفوا اثنين من أبنائه.





وأضافت المصادر بأن الخلافات الناشبة بين أنصار الحوثي وأنصار صالح نتيجة صراع على عوائد السوق السوداء وتقاسم النفوذ والمناصب والمصالح المشتركة.





ويوم الجمعة الماضية هاجم مسلحو آل قاسم منزل الشيخ الصلاحي الكائن في حي الوازعية بمدينة إب وسقط قتيلان من مرافقي الشيخ الصلاحي وجرح ثالث وظلت الأجواء متوترة بينهما منذ سبعة أيام ولا تزال بحسب المصادر المحلية.





ويم أمس الخميس اقتحم مسلحو الصلاحي منزل آل قاسم الكائن بالقرب من شركة النفط بمدينة إب واختطفوا 2 من أبنائه.





إلى ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين حوثيين في منطقة مشورة غرب مدينة إب وسقط فيها جرحى من الطرفين وقتيل من المارة يدعى يحي عبده أمين ناصر يعمل بائع متجول، كما اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس الأول بالقرب من جولة العدين بين أسرة القيادي الحوثي أشرف المتوكل ومسلحين من قوات صالح وسقط فيها جرحى من الطرفين.





وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكتوبر 2014م فلتان أمني غير مسبوق زادت حدته في الأشهر الماضية وذهب ضحيته عشرات المواطنين والأبرياء في عاصمة المحافظة ومديرياتها المختلفة.





من جهة اخرى كشف تقرير لمنظمة رصد عن تسع حالات وفاة تحت التعذيب في معتقلات المليشيات في واحدة من اكبر عمليات القتل الممنهج الذي تعيشه محافظة إب منذ اعلان الجمهورية في عام 1962م.







