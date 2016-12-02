الاتحاد الأوروبي يقول انه لا يعترف بما يسمى "حكومة انقاذ" الذي شكلها الإنقلابيون

دان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إعلان جماعة الحوثي وجماعة علي عبدالله صالح تشكيل حكومة في اليمن.





وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نبيلة ماسرالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الخطوة تتناقض مع الضمانات التي جرى تقديمها في وقت سابق بعدم احباط جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي شامل للازمة اليمنية بناء على المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 .





وأضافت ماسرالي ان هذه الخطوة "قد لا تؤدي الى المضي قدما في جهود التوصل الى حل تفاوضي" مشددة على ان "أي خطوة من شأنها خلق كيانات سياسات أحادية في صنعاء معرضة لعدم القبول من جانب المجتمع الدولي".





وأشارت الى ان "وقف الأعمال العدائية الذي اتفقت عليه جميع أطراف الازمة امر حيوي من أجل وصول المساعدات الانسانية لجميع اليمنيين الذين يعانون واحياء مفاوضات السلام".





وأضافت ان "الحل السياسي هو الحل الواقعي الوحيد لهذه الازمة" مؤكدة ان "الاتحاد الأوروبي يستمر في دعم عملية السلام وتقديم المساعدات الإنسانية وسيلعب دورا فعالا في الاستجابة في ما بعد الصراع".



