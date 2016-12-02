تعز: نقابة المعلمين تطالب وزير التربية بصرف مرتبات معلمي المحافظة

طالبت نقابة المعلمين بتعز وزير التربية والتعليم عبدالله لملس بعمل كل ما من شأنه صرف مرتبات معلمي محافظة تعز لشهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر/ 2016م.





وأكدت النقابة في رسالة وجهتها لوزير التربية بأن معلمي محافظة تعز لم يتسلموا مرتباتهم للشهور المذكورة بينما تسلّم زملاؤهم في المحافظات الجنوبية مرتباتهم كاملة لشهر سبتمبر، كما تسلّم معلموا محافظة عدن مرتباتهم لشهر اكتوبر، في حين تسلّمت بعض المحافظات مثل المهرة مرتبات شهر نوفمبر بينما معلمو محافظة تعز لم يتسلموا نصف مرتب شهر سبتمبر التي صرفت في جميع المحافظات الشمالية.





وأشارت الرسالة التي حصل (الصحوة نت) على نسخة منها بأن الانقلابيين عملوا على عدم صرف مرتبات معلمي محافظة تعز إلا عبر لجان صرف شكلوها لغرض الإضرار بالمعلمين والمعلمات حيث يضطرون للوصول إلى هذه اللجان عبور نقاط تماس واشتباكات وتفتيش وربما تعرض البعض منهم للاعتقال إضافة إلى إبتزاز المعلمين وتكاليف مواصلات تصل إلى حوالي عشرة ألاف ريال.





واعتبرت الرسالة تلك الاجراءات التعسفية إمعاناً في إذلال معلمي المحافظة التي تتعرض إلى جريمتي الحرب والحصار لتشكل بهذا العمل جريمة جديدة تتمثل في قطع قوت أطفال المعلمين وحصولهم على احتياجاتهم الضرورية..









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نص الرسالة..

معالي الأخ الدكتور / عبدالله سالم لملس- وزير التربية والتعليم المحترم

تهديكم نقابة المعلمين بمحافظة تعز أطيب التحايا وتتمنى لكم التوفيق في جميع أعمالكم

وبعد :-

الموضوع : عدم صرف مرتبات معلمي ومعلمات محافظة تعز للشهور (9 ،10 ،11 /2016م )

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإحاطة بأن معلمي محافظة تعز لم يتسلموا مرتباتهم للشهور المذكورة بعاليه بينما تسلّم زملاؤهم في المحافظات الجنوبية مرتباتهم كاملة لشهر 9 ، كما تسلّم معلموا محافظة عدن مرتباتهم لشهر 10/2016م ، في حين تسلّمت بعض المحافظات مثل المهرة مرتباتها لشهر 11/2016م ، بالمقابل فإننا في محافظة تعز لم نتسلّم نصف مرتب شهر 9 ، التي صرفت في جميع المحافظات الشمالية ، حيث عمل الانقلابيون على عدم صرفها لمعلمي محافظة تعز إلا عبر لجان صرف شكلوها لغرض الإضرار بالمعلمين والمعلمات حيث يضطر المعلمون والمعلمات إلى الوصول إلى هذه اللجان عبر نقاط تماس واشتباكات وتفتيش وربما تعرض البعض منهم للاعتقال إضافة إلى إبتزاز المعلمين وتكاليف مواصلات تصل إلى حوالي عشرة ألاف ريال ،كل هذا إمعاناً في إذلال معلمي المحافظة التي تتعرض إلى جريمتي الحرب والحصار لتشكل بهذا العمل جريمة جديدة تتمثل في قطع قوت أطفال المعلمين وحصولهم على احتياجاتهم الضرورية ...

وعليه :

نأمل التكرم لعمل كل ما من شانه صرف مرتبات معلمي محافظة تعز للشهور 9،10،11/ 2016م

شاكرين تعاونكم ومقدرين ،،

نقيب المعلمين اليمنيين بتعز





صورة مع التحية : لفخامة الأخ رئيس الجمهورية

لدولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء

لمعالي الأخ / وزير المالية



