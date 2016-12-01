الحوثيون يفتتحون عدداً من المعاهد لتعليم اللغة الفارسية بصنعاء





قالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" في العاصمة صنعاء "أن ميلشيات الحوثي خلال الأيام الماضية افتتحت معاهد لتعليم اللغة الفارسية وتستقطب عدد من الطلاب المتفرغين للدارسة فيها".

وأفادت المصادر "أن المعاهد الممولة من قبل الحوثيين تقدم دورة أولى مجانية في اللغة الفارسية وعدد من اللغات الأجنبية الأخرى لكسب مزيد من الدارسين وزيادة عدد المقبلين للمعاهد".

يذكر أن ميلشيات الحوثي وصالح أطلقت خلال هذا العام افتتحت قسم أكاديمي باللغة الفارسية بجامعة صنعاء بعد لقاء رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين فوزي الصغير التقى القائم بأعمال السفارة الإيرانية مرتضى عابدين بحسب خبر نشرته صحيفة الثورة في 13 ابريل من العام الجاري.

وكانت تناقلت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية عزم الحوثيين على تشكيل لجنة لتغيير المناهج في المحافظات التي يسيطرون عليها بعد حصولهم على حقيبة وزارة التربية في الحكومة التي شكلت مع المخلوع صالح في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.

وتعمل ميلشيات الحوثي على نشر الثقافة الفارسية في اليمن منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر من العام 2014 وتعمل على إقامة فعاليات على الطريقة الإيرانية في الوقت الذي تستمر في ترسيخ الصرخة الخمينية وفرضها في المساجد.





المصدر | الصحوة نت



