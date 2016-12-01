مصرع 7 من المليشيات الانقلابية في تعز





قُتل سبعة من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب العشرات واستشهد اثنين من الجيش والمقاومة وأصيب ثمانية آخرون اليوم الخميس في مواجهات بين الطرفين بمحافظة تعز.





وتمكنت قوات اللواء 17 من كسر هجوم للمليشيات على معسكر الدفاع الجوي ومنطقة عنصوة والدمينة شمال غرب المدينة بعد مواجهات استمرت قرابة ساعتين أجبروا فيه عناصر المليشيا على الفرار بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في الارواح .





وفي سياق متصل، قصفت المليشيات المتمركزة في وَرَزَانْ و الكَدَرَهْ بدمنة خدير جنوب شرق المدينة قرى صبر والصلو بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر، ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين.





وأطلقت المليشيات صاروخ كاتيوشا من مواقعها في الخمسين شمال المدينة وسقط في بوابة مسجد وادي التبدد غرب المدينة.

من جانب آخر، قامت مليشيا الحوثي والمخلوع بنهب المخبز الآلي بجولة القصر شرق المدينة.