نائب الرئيس يدعو من تبقى من الجيش للالتحاق بجبهة الشرعية والانحياز لخيار الدولة





دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح من تبقى من القادة والضباط والصف والأفراد إلى الالتحاق بجبهة الشرعية والانحياز لخيار الدولة بدلاً من الصمت تجاه من نهب رواتبهم وأسلحتهم واستولى على وظائفهم الحكومية، منوهاً إلى أن من انجر خلف دعاوى الحوثيين وإسقاطهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر يعضون اليوم أصابع الندم بعد انكشاف كذب تلك الشعارات التي كان يتمترس خلفها الانقلابيون.





جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده نائب الرئيس بالسلطة المحلية لمحافظتي مأرب والجوف اليوم الخميس.





وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في الإقليم والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية بهدف تطبيع الأوضاع واستكمال تحرير كافة مديريات الإقليم وإعلانه محرراً بالكامل بفضل تضحيات وبسالة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.





كما ثمن الفريق الركن علي محسن صالح جهود دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وموقفهم الأخوي الصادق وإسهامهم الكبير في دعم الشرعية وإسقاط الانقلاب.





وكان قد وصل نائب رئيس الجمهورية صباح اليوم إلى عاصمة الإقليم مدينة مأرب.

وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وعدد من قيادات السلطات المحلية والقادة العسكريين والأمنيين.

وتأتي زيارة نائب الرئيس لمأرب ضمن استراتيجية الحكومة والرئاسة في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة واستكمال اعداد الخطط لتحرير ما تبقى من المحافظات.





*الصحوة نت | متابعة خاصة