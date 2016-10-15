بن دغر: الشعب سيقاتل من أجل النظام الجمهوري ولن يسمح بإسقاطه

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الصعبة والمضي قدماً نحو الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كافة المكونات السياسية وتوافقت جميعها على دولة مدنية ديمقراطية اتحادية من ستة أقاليم إقليم حضرموت أحدها.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في المكلا، بمجموعة من النخب السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية بساحل حضرموت، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ووزير الإعلام معمر الإرياني،ووزير الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي،ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك.

وتمحور اللقاء حول التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد، وقال رئيس الوزراء: "إن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وقوات صالح هي انقلاب صريح على ثورة ٢٦ سبتمبر وعلى الجمهورية التي أطاحت بالنظام الإمامي وتحاول تلك المليشيا إعادة اليمن إلى الماضي الذي رفضه شعبنا اليمني وهي ذاتها انقلاب على الإرادة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الذي أجمع عليه كل الاطياف اليمنية وبمشاركة القوى السياسية في البلد".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الشعب اليمني سوف يقاتل من أجل النظام الجمهوري، ولن يسمح باسقاطه مهما كانت التحديات والتضحيات..مؤكداً أن الحكومة مع السلام الدائم والعادل والشامل، والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والذي يتضمن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية.