الرئيس هادي يصل الإمارات في زيارة رسمية





وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم الى العاصمة الاماراتية ابوظبي لحضور مؤتمر حماية التراث الثقافي الذي تستضيفه الامارات والذي تنظمه الاخيرة بالشراكة مع فرنسا.





ويشارك الرئيس في المؤتمر بدعوة من القيادة الإماراتية .





ويأتي انعقاد المؤتمر استجابة للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها دول العالم خلال فترات النزاع المسلح الطويل والاعمال الارهابية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وبدعم وتفويض من منظمة الثقافة والعلوم اليونيسكو .





ويرافق الرئيس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الثقافة مروان دماج.

*سبأ.