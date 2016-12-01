الرئيس يوجه بصرف مرتبات الموظفين بصورة عاجلة





أشار الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس الى جملة من القضايا والملفات العاجلة التي تحتاج الى الوقوف سريعا امامها وفي مقدمتها البدء العاجل بصرف مرتبات الموظفين وتجاوز هذا الملف الصعب الذي اثقل كاهل المواطن بسبب نهب القوى الانقلابية موارد الدولة ومصادرة قوت المواطن لمصلحة ما يسمى بمجهودهم الحربي.





جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للحكومة بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن.





وخلال الاجتماع حث رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بمختلف وزراته المعنية على الاقتراب من هموم المواطن ومشاركتهم معاناتهم وألآمهم ليتسنى ايجاد الحلول والسبل الكفيلة لتجاوزها ووضع الحلول الناجعة لها.





وحيا الدماء الزكية من ابنا عدن والمحافظات المجاورة التي صدرت تلك المأثر والملاحم البطولية، ضد المليشيا الانقلابية، مؤكدا ضرورة تلاحم الجهود لمواصلة الانتصار للوطن ودحر الانقلابيين من كل عزلة وموقع وبصورة رئيسية تعز التي تخوض معارك الشرف والصمود في وجه الغزاة الوافدين لتدمير المدينة وقتل وتهجير أبنائها.