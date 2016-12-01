ولد الشيخ: المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالرئيس هادي وحكومة بن دغر

عقب لقائه الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن.. قال المبعوث الاممي لليمن، اسماعيل ولد الشيخ " ان المجتمع الدولي ومجلس الامن والأمم المتحدة والدول الـ 18، يجددون تأكيدهم على ان الشرعية في اليمن، هي شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر ".





وأكد ولد الشيخ في تصريحات صحيفة عقب اللقاء، ان اللقاء كان إيجابيا، وتم مناقشة الحل السلمي في اليمن .. مؤكدا التزام المجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن، المرتكز على المرجعيات المحددة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الخوار الوطني، وقرارات مجلس الامن.





وكان قد سلم الرئيس هادي المبعوث الأممي رسالة تضمنت موقف الحكومة من خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي.