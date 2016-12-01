ذمار: المليشيات تختطف ستة ناشطين أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية في المدينة

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح اليوم الخميس ستة من الناشطين اثناء وقفة احتجاجية أما مكتبة البردوني بمدينة ذمار وسط اليمن.





وأختطف الناشطون أثناء تنفيذيهم وقفة احتجاجية تحت شعار "الانفلات الأمني خطر على السلم والنسيج الاجتماعي" تنديدا بالاعتداءات والاختطافات المتكررة التي تماسها ميلشيات الحوثي وصالح بمحافظة ذمار.





وقالت مصادر محلية "أن القيادي الحوثي بالمجلس المحلي للمدينة "أبو علي" أرسل عددا من المسلحين لاختطاف الناشطين الحقوقيين والصحفيين في الوقفة الاحتجاجية".





وحصل موقع "الصحوة نت" على اسماء الناشطين الذين تم اختطافهم هذه بعض أسماء المعتقلين وهم: عمر منه، عبدالوهاب شرهان، بندر عسلان، محمود ناجي الغابري، ثابت المرامي، سعد شمس الدين.





وتمارس ميلشيات الحوثي وصالح بمحافظة ذمار الاختطافات والاعتداء على الناشطين بشكل مستمر وكان آخرها الاعتداء على مستشار المحافظة شعلان الأبرط، واختطاف الدكتور أحمد الديلمي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر.