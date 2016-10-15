التحالف يقبل نتائج التحقيقات حول صالة العزاء بصنعاء ويأسف للحادثة

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية،اليوم السبت، قبولها لنتائج التحقيقات حول حادثة قصف صالة العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي بيان لقيادة التحالف نشرته الوكالة السعودية الرسمية " واس" قال إن القيادة اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن،مشيرة إلى أن التحالف يقبل ما خلصت إليه النتائج وقد بدأ فعلياً باتخاذ الاجراءات اللازمه لتطبيق ما ورد من توصيات.

وعبر التحالف عن أسفه لهذا الحادث غير المقصود، وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا،والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيله للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين واعادة الأمن والاستقرار لليمن .

وفي وقت سابق اليوم ،أعلن فريق التحقيق المكلف من التحالف في بيان،إن "جهة (لم يسمها) تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات "مغلوطة" إلى التحالف بوجود قيادات حوثية في موقع محدد بمدينة صنعاء"، في إشارة إلى القاعة الكبرى.

وأضاف البيان أنه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوافي الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين.

وأوصى فريق التحقيق بـ"ضرورة قيام قوات التحالف العربي فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.

والسبت الماضي، سقط قتلى وجرحى بالمئات بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون، في قصف استهدف مجلس عزاء اقامه وزير الداخلية الخاضعة للحوثيين "جلال الرويشان" في وفاة والده.

ونفى التحالف العربي الذي يقود حرباً ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق "صالح" منذ مارس/ آذار 2015، مسؤوليته عن القصف، وأبدى استعداده لفتح تحقيق فوري وبمشاركة خبراء أمريكيين في الحادثة.

وقال بيان صادر عن التحالف، حينذاك، إن "لدى قواته تعليمات واضحة وصريحة بعدم استهداف المواقع المدنية وبذل كافة ما يمكن بذله من جهد لتجنيب المدنيين المخاطر".