صنعاء: الجيش يباغت المليشيات في نهم ويحرر مواقع استراتيجية

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوماً مباغت على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في نهم شرق العاصمة صنعاء اليوم الخميس.





وقال الناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي ان قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع المليشيا في منطقة يام وتمكنت من تحرير جبل باذين والتباب المحيطة به.





وأكد الشندقي أن ستة من أفراد المليشيا قتلوا فيما أصيب آخرون جراء المواجهات التي دارت.

وأشار الشندقي الى ان المليشيا تكبدت خسائر كبيرة، فيما استرجعت قوات الجيش عدداً من الأسلحة بينها رشاش 23 وأربعة معدلات وقذائف آر بي جي.





وحشد مليشيا الحوثي والمخلوع مؤخراً مئات المقاتلين الى جبهة نهم في محاولة منها لاستعادة المواقع التي فقدتها.





وتلقت المليشيا الانقلابية ضربات موجعة في نهم وصرواح خلال الأسابيع الماضية، كان ابرزها استهداف تعزيزات كبيرة قادمة من صنعاء والمناطق المجاورة.





*الصحوة نت | متابعة خاصة