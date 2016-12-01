رئيس الجمهورية يسلم ولد الشيخ رد الحكومة على خارطة الطريق ويدعو لتصحيح مسارها





سلم الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن المبعوثي الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، سلمه رسالة تضمنت رد الحكومة على خارطة الطريق المقدمة من المبعوث بما يهدف الى تصحيح المسار وانجاح مساعي السلام وفقا والمرجعيات المحددة.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بالمبعوث الاممي في العاصمة المؤقتة عدن.

واكد الرئيس مجددا حرصه التام على السلام وتطلعه الى سلام جاد لا يحمل في طياته بذور حرب قادمة وبما يؤسس لمستقبل أمن لليمن واجياله القادمة .





وأشار الى محطات السلام المختلفة التي ذهب اليها وفد الحكومة للتشاور بنوايا صادقه نحو السلام استجابة لدعوات الامم المتحدة والمجتمع الدولي من رعاة التشاور والسلام والتي للأسف جوبهت بتعنت وصلف واستكبار من قبل الانقلابيين الحوثي وصالح الذين لا يعولون او يعيرون اهتماما للدماء اليمنية التي يسفكونها في عدوانهم السافر على اليمنيين من الأطفال والعزل الأبرياء.





وقال الرئيس ان اعمال المليشيا الانقلابية وخطواتهم الاستفزازية في تواصل مستمر للمجتمع الدولي وقراراته وكذلك جهود ومساعي السلام لتعبر عن سلوك المليشيا والعصابات والتي يجب ان يقف امامها المجتمع الدولي بجديه لوضع حدا لغطرستها وهمجيتها التي لا تعي معنى ومفهوم السلام وانعكاساته على الشعب اليمني.





كما نوه بجهود المبعوث الأممي الدؤوبة ومساعيه المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفقا ومرجعياته المعلنة المتمثّلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار2216.





من جانبه.. اكد اسماعيل ولد الشيخ حرص المجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات المحددة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الخوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة ومنها القرار2216.





وكان قد رفضت الحكومة استئناف المشاورات قبل تعديل خطة المبعوث الاممي.





وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع مؤخراً على المستوى الميداني والسياسي في مساعيها لإفشال أي سلام قادم.