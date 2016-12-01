مندوب اليمن في الجامعة العربية يحذر من مخاطر استمرار التدخلات ‏الإيرانية





أكد مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، خلال إعمال الاجتماع الخامس للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، أكد حرص الحكومة الشرعية في اليمن، على تحقيق السلام ‏والاستقرار من خلال استعادة الدولة ومؤسساتها وتسليم المليشيا لسلاحها والرجوع للعملية ‏السياسية على أسس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.





وحذر العكبري من مخاطر استمرار التمرد ‏والانقلاب على الدولة، وكذا استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية في اليمن.





وأشار الى المخاطر المتعلقة بأمن الممرات الملاحية الدولية، والأمن والسلم الدوليين في المنطقة مع استمرار ايران في دعم المليشيا الانقلابية.

وكان قد كشف تقرير دولي أمس الأربعاء عن خط سري لتهريب السلاح الى الحوثيين عبر الصومال.





واكد التقرير استمرار ايران ارسال شحنات السلاح الى الانقلابيين عبر العديد من الطرق في المياه الاقليمية القريبة لليمن.





ورصد التقرير عشرات الشحنات القادمة من ايران.