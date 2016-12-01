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كمين لمقاومة البيضاء يُخلّف قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية

الخميس 01 ديسمبر 2016 01:27 م الصحوة نت - متابعة خاصة
كمين لمقاومة البيضاء يُخلّف قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية صورة ارشيفية


قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء اليوم الخميس ان عناصر من المقاومة نفذوا كميناً محكماً لمليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية الصومعة.


وحسب المصادر فإن الكمين استهدف طقماً لمليشيا الحوثي والمخلوع بالقرب من نقطة تابعة لهم في منطقة العقلة بمديرية الصومعة.


وأكدت المصادر مقتل وإصابة كل من كان على متن الطقم، فيما عاد أبطال المقاومة الى مواقعهم سالمين.

 

وتنفذ مقاومة البيضاء العديد من الهجمات المباغتة على المليشيا الانقلابية ما بين الحين والآخر منذ أن احتلت المليشيا المحافظة قبل قرابة العامين.

 

وتسببت مليشيا الحوثي والمخلوع بتهجير مئات الأسر من البيضاء، سيما في قرية خبزة ومنطقة حميقان والمناطق المجاورة والتي تعرضت الى اعنف الهجمات الاجرامية من قبل المليشيا.

 

*الصحوة نت | متابعة خاصة

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