نائب رئيس الجمهورية يصل مأرب ويلتقي بالسلطة المحلية





وصل اليوم الخميس نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح الى محافظة مأرب، شرق اليمن.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن نائب الرئيس التقى عقب وصوله قيادة المجلس المحلي لمحافظتي مأرب والجوف.

وتأتي زيارة الفريق محسن الى مأرب بعد 3 أيام من وصول رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الى عدن.

وسبق أن وصل رئيس الجمهورية وعدد من مستشاريه الى العاصمة المؤقتة عدن وذلك ضمن خطة قيادة الدولة في النزول الميداني للاطلاع عن قرب على الأوضاع الأمنية والعسكرية والميدانية في مختلف المحافظات اليمنية.

المصدر| الصحوة نت



