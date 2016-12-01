قيادي ميداني في صعدة يؤكد وجود خبراء ايرانيين ويكشف عن مكان تواجدهم





أكد الشيخ صالح قروش الحذيفي القيادي الميداني في جبهة علب بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية أن خبراء من إيران وحزب الله هم من يقودون الجبهات في صعدة وفق مصادر من أهالي المناطق.





وأشار الحذيفي في تصريح نشرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الخميس، اشار الى إن الخبراء يعطيون المليشيات معلومات عن كيفية القنص والهجوم وهم متواجدون في آل صبحان ومناطق مجاورة.





وقال الشيخ قروش أن الجيش الوطني والمقاومة يطلون الآن على جبل قوم الذي تتمركز فيه مليشيات الحوثي الانقلابية، كما تمت السيطرة على موقع مسراخ وهو موقع شر ق منفذ علب الحدودي وكلها مواقع داخل الحدود اليمنية كانت متمركزة فيها مليشيا الحوثي.





وكان قد وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش والمقاومة في جبهة صعدة وذلك تمهيداً للمعركة الفاصل التي ستكون في معقل الحوثيين.





*الصحوة نت - متابعة خاصة