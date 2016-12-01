الخارجية التركية تقول إنها لا تعترف بحكومة الحوثي وصالح وتدعو لدعم الشرعية





قالت الخارجية التركية إنها لا تعترف بما يسمى بحكومة انقاذ وطني في اليمن التي شكلها الحوثيون وصالح.





وأضافت الخارجية في بيان لها عبر موقعها في الانترنت، أطلعت عليه " الصحوة نت"، أضافت: من الواضح أن هذا الكيان اللاشرعي لن يساهم في الجهود المبذولة بوساطة من الأمم المتحدة، والرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للمشكلة اليمنية.





وأكدت الخارجية التركية على ضرورة بسط سلطة الدولة الشرعية على كامل الأراضي اليمنية لإرساء النظام العام مجدداً في البلاد.





ودعت المجتمع الدولي تكثيف الجهود التي يبذلها حول دعم الشرعية.





وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع قد اعلنت عن تشكيل حكومة قوبلت بالرفض محلية واقليماً ودولياً.

*الصحوة نت - متابعة خاصة