وزير الإدارة المحلية يدعو لفك الحصار عن تعز بصورة عاجلة وانقاذ مئات المرضى من الموت





طالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب سيف فتح، منسق الشؤون الانسانية في اليمن و المنظمات الدولية الانسانية، بالتدخل العاجل والضغط على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وايقاف جرائهما بحق المدنيين... وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





وتعيش مدينة تعز تحت الحصار والقصف منذ قرابة العامين من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع.

ودعا الوزير منظمات الامم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه ابناء محافظة تعز المحاصرة منذ ما يزيد عن عام ونصف وانقاذ ما يزيد حياة اكثر من 300 مريض، بالفشل الكلوي، واكثر من 5000 مريض بالسكر و5000 مريض بالسرطان.

وكان قد اطلقت مستشفيات المدينة نداء عاجل وحذرت من توقفها عن استقبال المرضى جراء نفاد الأوكسجين وبعض الأدوية.

ووجه الوزير فتح دعوة الى المنظمات القيام بالضغط على الانقلابيين، لفك الحصار عن تعز لادخال المساعدات الانسانية والعلاجات اللازمة لابناء المحافظة وانقاذ سكان المدينة من الموت المحقق.

وأشار الوزير فتح بأن المليشيا الانقلابية تقوم باحتجاز المساعدات الاغاثية ومنع وصول المساعدات والادوية الى المستشفيات بالمدينة اضافة الى منع المنظمات من ادخال المساعدات اللازمة لابناء المحافظة.

واكد فتح ان هناك كميات كبيرة من الادوية محتجزة وترفض المليشيا ادخالها الى المحافظة منها 5276 إبرة علاجية.

واضاف فتح بانه تم تفريغ مخازن مكتب الصحة في الحوبان من جميع الأدوية وأخذها إلى أماكن مجهولة و منع دخول أدوية الأمراض المزمنة و القاتلة.

هذا وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصف الاحياء السكنية في مدينة تعز بالاضافة الى منعها من دخول أي مساعدات انسانية.

وتقلت المليشيا الانقلابية مؤخراً في تعز ضربات موجعة وذلك بعد أن فقدت أهم مواقعها الاستراتيجية.





الصحوة نت - متابعة خاصة