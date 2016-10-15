الإصلاح يدين استهداف عزاء الشدادي ويحمل الحوثيين وصالح المسؤولية

أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات حادثة استهداف مخيم عزاء اللواء عبدالرب الشدادي في مأرب اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016م وذلك بتفجير عبوتين ناسفتين أثناء تقديم واجب العزاء لآل الشدادي والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم الشيخ سالم الشدادي الشقيق الأكبر للشهيد اللواء.

وحمّلت في بيان لها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مسؤلية هذه الجريمة الشنيعة التي جاءت بعد فشلها في استهداف جنازة تشييع الشهيد اللواء بصاروخ بالستي اعترضته قوات التحالف في سماء مأرب ما دفعها لاستهداف مخيم العزاء انتقاما من الادوار الوطنية التي قدمها اللواء الشدادي وختمها شهيدا في جبهة صرواح مدافعا عن الجمهورية ومكتسباتها ضد الإماميون الجدد.

بيان..

تدين الامانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات حادثة استهداف مخيم عزاء اللواء عبدالرب الشدادي في مأرب اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016م وذلك بتفجير عبوتين ناسفتين أثناء تقديم واجب العزاء لآل الشدادي والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم الشيخ سالم الشدادي الشقيق الأكبر للشهيد اللواء.

وإذ يعزي الاصلاح آل الشدادي خاصة وكافة أسر الضحايا عامة متمنيا للجرحى الشفاء العاجل فإنه يحمل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مسؤلية هذه الجريمة الشنيعة التي جاءت بعد فشلها في استهداف جنازة تشييع الشهيد اللواء بصاروخ بالستي اعترضته قوات التحالف في سماء مأرب ما دفعها لاستهداف مخيم العزاء انتقاما من الادوار الوطنية التي قدمها اللواء الشدادي وختمها شهيدا في جبهة صرواح مدافعا عن الجمهورية ومكتسباتها ضد الإماميون الجدد.

ويطالب الاصلاح أجهزة الأمن إلى مزيد من اليقضة لتأمين المناطق المحررة من خطر جماعات العنف، وبما يحقق حماية المجتمع من مجاميع الإجرام بمختلف توجهاتها، داعيا في الوقت ذاته الى إجراء تحقيق شفاف وعاجل في هذا العمل الارهابي للكشف عن المجرمين وإعلان ذلك للرأي العام ومحاكمة مرتكبيها.

ويدعوا الإصلاح المجتمع الدولي للقيام بواجبه الاخلاقي والإنساني تجاه ما تمارسه مليشيا الحوثي وصالح وأن يكون شريكاً فاعلاً لإسناد أجهزة الدولة والمؤسسات التابعة للحكومة الشرعية بما يمكنها من القيام بدورها في حماية المواطنيين.

صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح ..

الجمعة 13 محرم 1438 هـ الموافق 14 اكتوبر 2016م