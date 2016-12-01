إب: الخلافات الحوثية تقتل بائع متجول وجريح يشكو الاهمال

قتل المواطن يحيى عبده أمين برصاص مليشيات الحوثي وصالح -يعمل بائع متجول- صادف وجوده أمس الاربعاء أثناء اشتباكات حوثية حوثية بمنطقة مشوره غرب مدينة إب.





وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيات فلتان أمني غير مسبوق نجم عنها عشرات الجرائم تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب.





من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من أسرة سعيد مرشد الهلالي تعرضه للاهمال وعدم تلقيه العلاج بعد تلقيه إصابة بالغة أثناء تبادل اطلاق النار بين مجموعات مسلحة يوم أمس الأول بمدينة إب.

وأضافت المصادر بأن الجريح الهلالي من أبناء مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، أصيب اثناء مروره في جولة العدين أثناء الاستباكات التي اندلعت بين افراد من بيت أسرة المتوكل (حوثيين) وبين افراد يتبعون قوات الحرس المنحل الموالي صالح ويرقد حاليا في أحد مشافي المدينة وسط اهماله من طرفي المواجهات.



