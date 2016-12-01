الحوثيون يفرضون جرعة سعرية على أسعار الانترنت

في إحدى وسائل الابتزاز والاحتيال التي تجيدها المليشيات منذ اجتياحها صنعاء وتستهدف بها المواطن أقدمت شركة يمن نت المزود الوحيد للانترنت في اليمن بإلغاء خطوط الانترنت الذهبي (مفتوح التحميل) واستبدالها بكميات محددة من البيانات.

وتفاجأ أصحاب محلات وشبكات الانترنت بالتسعيرة الجديدة التي اعتبروها ضربة قاصمة لهم والتي قد تؤدي إلى إغلاق محلاتهم التي ليس لهم مصدر دخل غيرها، في ظل نسبة البطالة العالية بانعدام الاعمال وعدم صرف مرتبات موظفي القطاع العام.





ولجأت المليشيات الانقلابية المسيطرة على العاصمة صنعاء على البحث عن مصادر تمويل جديدة وذلك لتغطية العجز الكبير في نفقاتهم على حروبهم العبثية ضد الشعب اليمني والناتج عن نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.





ومنذ اجتاحت المليشيات العاصمة والمحافظات الأخرى بحجة إسقاط الجرعة وهي تجرع المواطن اليمني كل صنوف العذاب وتفرض الجرعة تلو الأخرى في حاجاته الاستهلاكية والضرورية.





وكانت يمن نت قد قامت بتخفيض أسعار الانترنت في عهد رئيس الوزراء الأسبق (محمد سالم باسندوة) وذلك بهدف إيصال الانترنت إلى جميع شرائح المجتمع ولتكون بأسعار في متناول الجميع.



