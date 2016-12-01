البكري يناقش مع محافظي اقليم عدن آلية صرف مرتبات الجيش في المنطقة الرابعة





ناقش رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بصرف مرتبات قوات الجيش في وحدات المنطقة العسكرية الرابعة الوزير نائف البكري مع محافظي محافظة الضالع وعدن ولحج وأبين.





وخلال اللقاء ناقش البكري آلية صرف مرتبات الجيش واستمع الى شرح مفصل حول بعض المقترحات والوسائل التي من شأنها تسهيل مهام لجنة الصرف، وكذا ومناقشة طبيعة عمل اللجنة التي شكلت بقرار حكومي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل صرف مرتبات ضباط وافراد قوات الجيش والامن في المناطق العسكرية السبع بإشراف حكومي مباشر.





واشار البكري الى ان مهمة اللجنة الان هي التسريع بصرف الرواتب ، ولكن على اسس صحيحة يتم خلالها ضبط القوة البشرية في المؤسستين العسكرية والامنية على مستوى المنطقة وعمل قاعدة بيانات وارشيف الكتروني متكامل يساهم في القضاء على الفساد ويضمن للأفراد والضباط كامل حقوقهم في المستقبل.





واعتبر رئيس اللجنة ان تعاون ومساهمة محافظي اقليم عدن في تنفيذ عمل اللجنة بمثابة حجر الزاوية التي لن يتم البناء الصحيح الا بها وبإشرافها المباشر ، مؤكدا ثقته بحرص وتعاون الاخوة المحافظين في هذا الجانب .

واشاد البكري بالإخوة في قيادة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وبدورهم في دعم المقاومة والجيش الوطني واهتمامهم بحياة الشعب على مستوى الاغاثة واعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والامن.





وكان قد وجهت الحكومة والرئاسة بسرعة صرف مرتبات الجيش في مختلف المحافظات.

*الصحوة نت - متابعة خاصة