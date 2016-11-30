ولد الشيخ الى عدن.. غداً الخميس





قال مصدر في الحكومة لوكالة " الأناضول"، إن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ سيتوجه إلى عدن، غدًا الخميس، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، وذلك لبحث استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والانقلابيين.





وتتواجد قيادة الدولة حالياً في العاصمة المؤقتة عدن وذلك للاطلاع على الأوضاع الأمنية والميدانية في مختلف المحافظات اليمنية.





وتأتي هذه الزيارة للمبعوث الأممي بعد يومين من اعلان الانقلابيين عن تشكيل حكومة في العاصمة صنعاء.





ومن المقرر أن يسلم الجانب الحكومي للمبعوث الأممي خطابا رسميا يتضمن ملاحظاته على تلك الخارطة، والمطالبة بخارطة طريق جديدة.





وكان قد اشترطت الحكومة تقديم خارطة لجديدة وذلك لاستئناف المشاورات.





| الصحوة نت