على وقع قصف المليشيا للمدينة.. تعز تُحيي الذكرى الـ49 لعيد الاستقلال الوطني

أحيت مدينة تعز صباح اليوم الأربعاء، مهرجانا فنيا وخطابياً، احتفاء بالذكرى التاسعة والأربعين لعيد الجلاء "الاستقلال" الوطني 30 نوفمبر.

المهرجان الذي أقيم برعاية محافظ تعز، علي المعمري ، جاء احتفالا بعيد استقلال ال49 لجلاء آخر جندي بريطاني من الوطن.

وفي الفعالية التي تخللتها كلمات وفقرات فنية وشعرية، ألقى مدير مكتب محافظ تعز، أحمد المعمري، كلمة السلطة المحلية التي هنأت الشعب اليمني ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة بمناسبة حلول عيد الاستقلال.

فيما أكد عبدالحافظ الفقيه، الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك بتعز، في كلمته على رفض الشعب اليمني للاستعمار بكافة أشكاله ومسمياته ، ومشددا على أن مشروع المقاومة الجاري يأتي رفضا للاستعمار الإيراني الذي يحاول استعمار اليمن عبر مليشيات الحوثي وصالح.

وفي كلمة المرأة، قالت القيادية بالحزب الاشتراكي شفيقة القدسي، أن مليشيا الحوثي تحاول إعادة الاستعمار إلى اليمن ولكن بشكل آخر.

وأجمعت كلمات المهرجان بأن وحدة الصف والدفاع عن اليمن من المؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره ووجوده، أمور مطلوبة وكفيلة بنسف مشاريع الاستعمار والانقلاب والكهنوتية المليشياوية.

وتأتي هذه الفعالية لتؤكد على وحدة صف اليمنيين تجاه مشاريع التمزيق التي تستهدف المجتمع اليمني وأراضيه، وأن اليمن واحدة تعيش معركة التحرر من المليشيات كما ثارت من قبل على الاحتلال الخارجي في شطرها الجنوبي وعلى الكهنوتية والملكية الأمامية في الشمال.

وتعيش معظم المحافظات اليمنية أجواء احتفالية بحلول ذكرى عيد الجلاء الذي حدث عام 1963م بعد نضالات كبيرة سطرها الأحرار في الشطر الجنوبي لليمن، ضد الاحتلال البريطاني آنذاك.