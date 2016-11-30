مصرع 11 حوثيا واستشهاد 3 من الجيش والمقاومة في تعز

لقي 11 من مليشيات الحوث وصالح مصرعهم وأصيب العشرات فيما استشهد ثلاثة من قوات الجيش والمقاومة وجرح 5 بينهم ثلاثة مدنيين في مواجهات وقصف على الأحياء السكنية في تعز اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المليشيات والجيش والمقاومة في محيط موقع المكلكل جنوب شرق المدينة ، ومعسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة، ما أسفر عن الحصيلة أعلاه. من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء القصف والقنص المستمر على الأحياء والقرى السكنية من قبل المليشيا الانقلابية.

وأوضحت أن من بين المصابين فتاتين تعرضتا لإطلاق رصاص من المليشيات في منطقة المقبابة بالضباب غرب المدينة أثناء جلبهما لماء الشرب.